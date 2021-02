Vijf besmettingen in woonzorgcentrum Brugchelencamp De Westereen

De besmettingen in Brugchelencamp zijn niet de eerste voor KwadrantGroep. Eindjanuari van dit jaar was er een uitbraak in 't Suyderhuys in Surhuisterveen, waarbij veertien bewoners zijn gestorven aan de gevolgen van het virus. Ook in een andere vestiging van de KwadrantGroep, it Haersmahiem in Buitenpost, zijn veel besmettingen.

Begin februari was er een uitbraak in verpleeghuis Berchhiem in Burgum. Ook daar zijn intussen veertien bewoners gestorven. In totaal zijn er meer dan 40 bewoners en net zoveel medewerkers positief getest op het coronavirus.