Basisschool De Vuurvlinder in Sneek open: "We hebben er veel zin in"

Om een uur of half negen komen de eerste kinderen aan bij de school. De meesten hebben er zin in, dat geldt ook voor Lindsey, Boudina en Ester. "Ook wel een beetje raar, want we zijn een hele tijd thuis geweest. Ik vind het wel leuk, want ik heb school gemist. Het is leuk om iedereen weer te zien, want anders zit je helemaal alleen in je kamer."

Ouders blijven buiten

Met de jongste kinderen gaan de ouders de eerste dagen nog mee de klas in. Deze dinsdag komen er ook vier nieuwe kinderen in groep 1, maar vanwege de maatregelen mogen de ouders nu niet mee naar binnen. "Ze blijven achter het hek", zeggen Rixt en Margriet."Dat is raar, maar de kinderen wennen nu wel sneller. Ze lopen rustig mee naar binnen."