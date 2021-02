VIDEO: Dokkumer schaatsenslijper moet aan de bak

Eelke Zwart heeft het afgelopen weekend al heel wat schaatsen geslepen en ook op dinsdag 9 februari druppelden veel schaatsliefhebbers binnen om hun schaatsen onder handen te laten nemen zodat, als het zover is, ze gelijk ondergebonden kunnen worden. "De stapel groeit aardig, dus we moeten aan de bak", aldus Zwart.

Toch is het een hele tijd geleden dat het zo druk was bij de schaatsenslijper: "In 2018 hebben we het even druk gehad, dat was toen heel heftig. Maar als je dat niet meetelt, dan is het een hele poos geleden."

Hoewel Eelke het slijpen van schaatsen leuk vindt, geniet hij nog het meest van de blijde gezichten van de klanten. "Je ziet dat mensen blij van dit nieuws worden, want iedereen is wel wat klaar met die corona."