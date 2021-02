Ponton blokkeert de Luts in Balk: "De timing is niet optimaal"

Maar schaatsen op de Luts wordt ook nog lastig. Een grote ponton in het midden van de rivier blokkeert het water. Die ligt er al een paar weken. Afspraak is dat het ponton eruit gaat als het hard begint te vriezen. "Maar dat is nu nog niet het geval", zegt Reitze Woudstra, rayonhoofd in Balk.

"Mochten wel wel op de Luts kunnen schaatsen, dan wordt de kraan van het ponton gehaald. Over het ponton zelf wordt dan een stukje 'klune'. We zullen dat zo inrichtingen dat mensen er toch overheen kunnen. De timing is niet helemaal optimaal, maar er moet wel gewerkt worden aan de Luts. Onderhoud moet ook gebeuren."

Toch hopen ze in Balk de komende dagen de schaatsen nog onder te kunnen binden. "De tocht van de Luts naar de Wyldemerk moet kunnen, dus daar zetten we nu op in."