Sven Kramer wil natuurijsbubbel wel in, maar: "Heb het nog niet met Naomi overlegd"

"Ik vind het heel leuk, natuurlijk kriebelt het", vertelt Kramer, die blij is dat nu ondanks de coronamaatregelen wel wordt gekeken naar wedstrijden op natuurijs. "Het zou fantastisch zijn als we één of twee wedstrijden kunnen hebben, met ook een NK marathon."

Zijn deelname aan natuurijswedstrijden al helemaal voor honderd procent toezeggen wil Kramer alleen nog niet. "Pin me er niet op vast, want ik ben volop gefocust op het WK afstanden. Daarna ben ik blij dat ik de bubbel uit kan, misschien moet ik ook wel weer een nieuwe bubbel in."

Want als Kramer wil meedoen, zou dat wel de consequentie zijn. Dan moet hij weer de natuurijsbubbel in. Dat zou natuurlijk kunnen, al moet hij er nog wel even over in gesprek met het thuisfront. "Ik moet het thuis nog wel even melden, want ik heb het nog niet met Naomi overlegd. Dus je moet het niet meteen uitzenden", lacht Kramer.