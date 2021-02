Commissaris van de Koning Brok: Haagse politici gaan niet over de Elfstedentocht

Enkele politici in Den Haag proberen de laatste dagen druk uit te oefenen op het Elfstedenbestuur door allerlei 'creatieve suggesties' te doen, zoals het loskoppelen van de wedstrijd en de toertocht en daarbij te zeggen dat de wedstrijd in ieder geval wel door kan gaan. "Wat ik daarvan vind, zal ik maar niet voor de microfoon herhalen. Maar de enige die bepaalt of er een Elfstedentocht kan worden gehouden, is het bestuur van de Elfstedenvereniging. Daar ligt de bevoegdheid."

"Wieling heeft wel vijf keer gezegd: het kan niet met een pandamie"

Commissaris van de Koning Arno Brok staat achter het besluit van het bestuur van Wiebe Wieling om in de coronapandemie geen Elfstedentocht te houden. "Volgens mij heeft hij dat intussen al vijf keer uitgelegd. Voor de zesde keer die discussie openen, heeft geen nut." Tegelijkertijd hoopt de commissaris wel nog een keer een Elfstedentocht in functie mee te maken. "Maar niet in het jaar van een pandemie. Dan is een groot evenement niet passend."

Praten over rijksbijdrage voor Thialf

Haagse politici die zich sterk willen maken voor de schaatssport, wil Brok graag uitnodigen een bijdrage te leveren aan de kunstijsbaan op Thialf in Heerenveen. Thialf schrijft rode cijfers en wordt financieel overeind gehouden door de provincie en de gemeente, terwijl het om een voorziening van internationaal belang gaat. "Dit is een mooi moment om nog eens met de minister van Sport en de Tweede Kamer te praten over hun bijdrage aan Thialf."'

Ook op het ijs gelden de coronaregels

Brok heeft wel begrip voor de 'ijskoorts' en de 'warme belangstelling voor Fryslân' bij verschillende politici. "Laat ons hopen dat de kinderen het ijs op kunnen en dat we nog een beetje kunnen genieten. Ik sta zelf ook graag op schaatsen. Wat ik nog mooier vind, is om met paard het ijs op te gaan. Als er ijs komt, is er wel wat mogelijk, maar we moeten het hoofd erbij houden en ons ook op het ijs houden aan de coronaregels."