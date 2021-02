Ook dit jaar geen Nationaal Concours Hippique Dokkum vanwege corona

Het Nationaal Concours Hippique in Dokkum gaat ook dit jaar niet door. Het bestuur heeft deze keuze gemaakt vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen. Vanwege deze reden gingen de wedstrijden in 2020 ook al niet door. Hoe de situatie in juni zal zijn is volgens het bestuur erg onduidelijk. Daarom zijn voorbereidingen moeilijk te doen en wil het bestuur geen verplichtingen aangaan.