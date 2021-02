AED's die buiten hangen: kunnen ze wel tegen het ijskoude winterweer?

Lips heeft een bedrijf dat AED's verkoopt en onderhoudt. Ze krijgt veel vragen van klanten die willen weten wat ze moeten doen met het apparaat nu het echt winter is.

In principe kunnen de apparaten wel een tijdje buiten in de winterkou hangen, zegt Lips, maar dan is een goede buitenkast wel belangrijk. "Een goede AED-buitenkast heeft verwarming. Die ondersteunt de AED om het niet al te koud krijgen, want de AED bevat natuurlijk een hele hoop gevoelige apparatuur", zegt Lips.

Extra controleren

Lips krijgt nu veel vragen van haar klanten. "Het is heel goed dat mensen er bewust van zijn dat het ook voor de AED koud weer is. Maar vanaf een afstand kunnen wij niet zien of een AED goed is of niet", zegt ze. "We raden de klanten daarom wel aan om de AED's iets vaker te controleren met dit weer. Gelukkig kan men dat heel makkelijk zelf doen."

Wanneer mensen vaststellen dat het apparaat inderdaad niet meer goed werkt, moeten ze bellen met degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, zegt Lips. Bij het bedrijf van Lips krijgen de klanten in dit geval een ruilapparaat. "De vraag is dan: komt het door de kast of komt het bijvoorbeeld omdat het niet goed is onderhouden?" Bij het bedrijf van Lips wordt dat dan onderzocht. "Op kantoor kunnen we de AED's uitlezen."

Toch zegt Lips dat ze tot nu toe in de winter geen extra storingen zien bij de AED's: "Ik moet zeggen: we bestaan nu bijna dertien jaar en we hebben eigenlijk niet vaak dat we denken dat er in de winter extreem veel extra storingen komen. "