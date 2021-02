Zwangere Manon Kamminga overweegt om mee te doen aan natuurijswedstrijden

"Zoiets is niet te filmen, maar ik had het voor geen goud omgedraaid." Dat zegt Manon Kamminga die net midden in de winter in verwachting is. Ze is achttien weken zwanger en voelt zich topfit. Het is echter de grote vraag of ze wel kan of mag schaatsen. "Het kriebelt wel. Dat kan ook de baby zijn, maar ik denk dat het het natuurijs is."