Leeuwarder CDA-fractie boos over veenweideplannen buitengebied

Op 4 februari was er een digitaal overleg over de veenweideplannen. Daar deden boeren uit het gebied rondom Wergea en Grou aan mee, maar door een technische storing waren er ook boeren die niet konden meedoen. In de sessie is gesproken over het zogenaamde 'Pre-omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid.'

Na de sessie bleek dat de bewoners het gevoel hebben dat er niet goed naar hen wordt geluisterd. De fractie wil weten of het college zich wel realiseert dat de bewoners van het gebied dat ingekleurd is als veenweide al lang in onzekerheid zitten over hun toekomst.