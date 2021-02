Weststellingwerf wil 200 woningen bijbouwen in nieuwbouwwijk Wolvega

Intussen wonen er al zo'n 460 gezinnen in de nieuwbouwwijk. Niet alleen mensen uit de Stellingwerven, maar ook 162 gezinnen uit andere delen van het land.

Kritiek op verdeling

Er is wel kritiek op de verdeling van nieuwbouwwoningen over Weststellingwerf. Zo zijn er in Nijeholtpade ook woningen nodig. Volgens sommige partijen in de gemeenteraad is er niet goed gesproken over de behoefte aan woningen in de gemeente; daar zou goed onderzoek naar moeten plaatsvinden. Men denkt dat het volbouwen van de Lindewijk niet meer nodig is en dat er financiële problemen uit voort zullen komen.