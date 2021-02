Voorarrest verdachte van drugslab Wânswert verlengd, inwoner Almere zit langer vast

Het lab in Wânswert werd vorig jaar februari ontdekt. De verdachte uit Almere werd pas later opgepakt. Dat gebeurde tijdens een politie-inval in oktober in een crystal meth-lab in Groningen. Het bleek dat zijn DNA zat op een gezichtsmasker dat in Wânswert werd aangetroffen. De man uit Almere is van Chinese afkomst. Een andere verdachte is dat ook, een 47-jarige Amsterdammer die samen met hem werd aangehouden bij de inval in Groningen. Het voorarrest van de Amsterdammer werd afgelopen weken al verlengd.

Bij de inval in Wânswert vond de politie methamfitamine met een straatwaarde van vier miljoen euro.