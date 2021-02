FNP en PvdA: Provincie moet aandringen op onafhankelijk onderzoek overlast radar Wier

Beide partijen hadden eind januari ook al vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de problemen met de nieuwe radar. Ze willen nu als extra vraag bovendien weten of GS er bij het Agentschap Telecom op aandringt een eerlijke en betrouwbare meting te laten uitvoeren naar het signaal van de radar, zodat duidelijk wordt wat er precies aan de hand is met de tv- en wifi-storingen bij de omwonenden.

De radar zit momenteel in de testfase. Het lijkt erop dat de apparatuur van Defensie nog niet goed is ingeregeld, aldus beide partijen. Ze vragen het provinciebestuur verder of dat met Defensie in overleg wil treden om de problemen met de straling op te lossen.

De gemeente Waadhoeke hat Definsie ook al vragen gesteld over de radarpost.