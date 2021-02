Ziekenhuis Antonius begint 'thuismonitoring': coronapatiënten eerder naar huis

Eenmaal thuis worden de mensen dan in de gaten gehouden met speciale meetapparatuur. Dan gaat het bijvoorbeeld om de hartslag en het ademhalen. Het bestuur van het Antonius Ziekenhuis is blij met de mogelijkheid, omdat het de druk op de zorg iets verlicht.

Telefonisch contact

Verpleegkundigen van Zorgcentrale Noord houden de metingen in de gaten en houden telefonisch contact met de patiënten. Als er iets niet goed gaat, kunnen huisartsen in de regio Súdwest-Fryslân de patiënten op afstand begeleiden. De thuismonitoring wordt gedaan met een sensorpleister en een digitaal platform.

De meetapparatuur volgt de gezondheid van de patiënten 24 uur per dag. Het gaat om 'Engage', een digitaal platform dat door Philips is gemaakt, en een draagbare sensorpleister. De metingen gaan dus naar het telemonitoringscentrum Zorgcentrale Noord, en als er afwijkingen zijn, nemen ze contact op met de huisarts. Die bepaalt daarna of er verder behandelingen nodig zijn.

Logische stap

Els Reeuwijk, programmamanager Antonius Thuis bij de Antonius Zorggroep: "Thuismonitoring is voor ons in wezen geen nieuwe ontwikkeling, gezien we hier al succesvol gebruik van maken bij COPD-patiënten. Het inrichten van het proces van thuismonitoring van COVID-19 patiënten was daarom voor ons een logische stap."