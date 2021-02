Afvalverwerker Van der Galiën stapt naar Raad van State vanwege dwangsommen provincie

De dwangsommen zijn opgelegd omdat het bedrijf zeefzand op het erf had, terwijl dat had moeten worden afgevoerd. Er zou op een gegeven moment een bult van acht meter hebben gelegd. Van der Galiën staat al een poos onder verscherpt toezicht, ze worden iedere week gecontroleerd.

Eerder kreeg het bedrijf al boetes van het Openbaar Ministerie. Toen ging het om overlast van stof dat landde op kozijnen en terrasmeubelen in de omgeving. De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak in de zaak over de dwangsommen.