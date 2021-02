Wethouder onderzoekt mogelijkheden verlenging fietspad Waskemeer

Er zijn grote zorgen over de risico's die voetgangers en fietsers lopen door al het vrachtverkeer dat door het het dorp rijdt. De bochten zijn te krap en de weg is niet berekend op groot verkeer. De verdubbeling van de weg Drachten-Appelscha (N381) had moeten leiden tot minder vrachtverkeer, maar dat is niet gebeurd. Het zou gaan om zeker honderd vrachtauto's per dag die geen 8 km willen omrijden via Oosterwolde om in Haulerwijk te komen.