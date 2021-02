KNSB blij met draai Rutte: "Zelfs het kabinet is bevangen door winterse weer"

Aan het ijs kan de KNSB niet veel doen. Dat groeit of dat groeit niet. Qua corona kan de ijsbond wel maatregelen nemen. "Zoals een bubbel met veel testen. Er kan dan helaas geen publiek bij zijn en we moeten het met een minimaal aantal mensen organiseren. Maar je weet niet wanneer de natuur z'n werk doet, dus we moeten flexibel zijn. Dat maakt het behoorlijk lastig."

Vaak komt er niet veel publiek op de marathonwedstrijden af. "We worden wel gek als er winters weer is, maar ik denk dat we er inmiddels wel aan zijn gewend dat evenementen niet met publiek kunnen. Dat is al een poos zo, dat mensen thuis blijven. En dan moeten we het mooi in beeld brengen, zodat mensen toch kunnen meegenieten."