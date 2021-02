MCL bereidt zich voor op code zwart: "We weten niet of we dat aankunnen"

Het MCL is druk aan het inventariseren waar extra capaciteit gevonden kan worden. Op dit moment kan het ziekenhuis de patiëntenstroom nog aan, maar mocht er een derde coronagolf komen, dan is de situatie al snel niet meer te houden.

"We houden wel eens een wedstrijd. Wie kan het snelst zijn beschermende kleding aankrijgen. Je wint niet", zegt ic-verpleegkundige Ingrid Bakker. Het protocol moet tot in de laatste komma gevolgd worden. Dat betekent een beschermend pak aan, bril, mondkapje, latex handschoenen en hoesjes over de schoenen. "We lopen alles nog een keer na. We hebben dus een 'buddy-systeem'. Je moet elkaar goed controleren.

Kamer 8

We mogen kijken op kamer 8 van de intensive care. De kamer waar verpleegkundigen Japke en Margaretha de zorg hebben over de twee mannen die daar liggen. Uit hun keel lopen buizen naar een apparaat ernaast. Een apparaat dat volhangt met kleine schermpjes. Daarop is alles van de patiënt goed te volgen: hartslag, longdruk, hoeveel zuurstof ze krijgen.

De ene patiënt, een man van zo'n 60 jaar oud, is net wakker. Hij heeft alle buizen nog in zijn keel. "Dat is ook nodig", legt intensivist Michael Kuiper uit. "In z'n keel zitten nog zwellingen. Als we de buis, de tube, er te vroeg uithalen, kan dat problemen geven. Maar hij is wakker en dat is een goed teken."

In het andere ic-bed gaat het minder goed. De man die daar ligt, heeft het zwaar. Hij ligt in een diep coma. De verpleegkundigen blijven tegen hem praten, net alsof hij wakker is. Geen seconde is hij uit hun zicht.