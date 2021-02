Piet Paulusma: "Niet veel vorst gehad in Fryslân vannacht"

Op andere locaties in de provincie heeft het ook niet hard gevroren. "Het wordt wel iets kouder", zegt de weerman, "maar we hebben dus niet veel vorst gehad. Terwijl het in het oosten en zuidoosten van Nederland wel -10 of -11 was."

Veel sneeuw is er ook niet bij gekomen, hier een daar een klein beetje. In Akkrum een halve centimeter, zegt de weerman. En in Leeuwarden is vanochtend een klein beetje sneeuw gevallen.

Komende dagen langzaam maar zeker kouder

Voor dinsdag voorspelt Paulusma bewolking en wat sneeuwbuien in het Waddengebied. "Ook op het vasteland valt wat sneeuw. De temperaturen liggen vandaag overdag tussen de 0 en de -1 graden. Opnieuw geen lage temperaturen dus. De wind is matig, kracht 3 of 4 uit oost tot noordoost."

In de nacht van dinsdag op woensdag is er opnieuw kans op sneeuw en sneeuwbuien, vooral in het Waddengebied. De vorst is dan licht tot matig. "Van -5 op de eilanden tot -7 op het vasteland."

Later in de week lijkt het wel iets kouder te worden. In de nacht van woensdag op donderdag van -5 op de eilanden tot -9 in het oosten en zuidoosten van de provincie. En langzaam maar zeker wordt het kouder, dan kan het in de nachten -11 worden in Fryslân.