Winterblog dinsdag 9 februari: IJsbaan Buitenpost roept op niet meer te komen vanwege wakken

IJsmeester Sytse Kroes van De Friesche IJsbond werd vanochtend wat teleurgesteld wakker. Het had niet zo erg gevroren als hij had gehoopt. "Het valt mij eigenlijk tegen, want de voorspellingen zouden zijn dat het flink zou vriezen. Afgelopen nacht heeft het niets gedaan, dus er is niet zoveel bijgekomen als ik had gehoopt." Daar komt bij dat het ijs dat er nu ligt niet van zulke goede kwaliteit is en het dus geen goede basis vormt voor meer ijs.

De situatie verschilt zeer in de provincie. "Ik was in Scharnegoutum en daar ligt het bij de bruggen nog open. Maar als ik een eindje verderop kijkt, bij de Sneker Oudvaart, dan ligt er een knappe laag sneeuwijs. Je kunt er op het moment geen peil op trekken.

Het kan dus nog niet en de schaatsen moeten nog even in het vet blijven. Kroes: "Al zou je op een plaats kunnen staan, dan weet je niet hoe het tien meter verderop is. Dus het is echt nog heel onverstandig."