Meerdere mensen in de problemen op het ijs

Ook volgens Veiligheidsregio Fryslân is een Elfstedentocht momenteel op geen enkele wijze mogelijk. Voorzitter Sybrand Buma sluit zich dus aan bij het bestuur van Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden. Zolang we in de coronapandemie zitten, is er geen twijfel over dat de tocht niet kan doorgaan, geeft Veiligheidsregio Fryslân aan. Ook andere toertochten of wedstrijden zijn niet mogelijk. Vrij schaatsen mag wel.