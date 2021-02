Liveblog winterweer: waarschuwing voor gladde bruggen en viaducten

Voor het eerst in ruim twee jaar tijd is er weer strenge vorst in Nederland. Niet in Fryslân, maar in Hoogeveen. Daar daalde de temperatuur maandag rond 23.30 uur naar -10,2 graden. Op 23 januari 2019 werd op hetzelfde weerstation in Hoogeveen ook -10,2 graden gemeten. In Leeuwarden was het op 20 januari 2019 net zo koud. Dat meldt Weeronline.