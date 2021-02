LIVEBLOG: IJsbanen Nijelamer, Buitenpost en Scharsterbrug geopend

De winter is deze week ingezet en dus begint het te kriebelen bij de schaatsliefhebbers. Maar door de wind van de afgelopen dagen is het niet te doen om het ijs op te komen. Toch houden de rayonhoofden in Balk de stand van zaken goed in de gaten. "Het buitenwater is bar en boos", zegt rayonhoofd Reitze Woudstra. "Dus komt het aan op de Luts, maar die is geblokkeerd door een ponton omdat er gewerkt wordt aan de wal."