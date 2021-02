Inspectieboot breekt ijs bij Sneek

De meeste wegen zijn inmiddels schoon, zegt Sjoerd Marten Vrieswijk van de provincie Fryslân. Hij schat het op zo'n 85 tot 90 procent. "Maar er zijn een paar locaties waar we nog bezig zijn met het opruimen van wat sneeuw, vooral in het zuidwesten. Daar hebben we tot gisteravond laat nog last gehad van sneeuwduinen, door stuifsneeuw. En in het zuidoosten, op de weg door Haule, de N918, daar zijn we ook nog steeds de stuifsneeuw en sneeuwduinen aan het opruimen." Er zit een groot verschil in de hoeveelheid sneeuw die is gevallen, als je het noorden en het zuiden van de provincie vergelijkt.

De schuif- en strooiploegen van de provincie blijven actief. Vrieswijk: "Tot gisteravond laat zijn we aan het werk geweest en vanochtend om 4.00 uur zijn we weer begonnen. De wind is nog steeds een factor die het ook lastig kan maken, als er nog sneeuw op de velden ligt. Dat kan stuiven."