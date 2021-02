Drachtster ondernemers vallen tussen wal en schip bij coronasteun

Ronald en Ilona Miezelmoe verkochten vorig jaar hun goedlopende indoorskibaan in Veenendaal. Ilona komt uit Fryslân en wilde graag terug. Het stel verhuisde honderden kilometers en staken al hun geld in hun nieuwe project: LevelXL in Drachten, een restaurant van zo'n 1.7000 vierkante meter met onder anderen lasergame, pooltafels en escaperooms. Niet lang daarna sloeg de coronacrisis toe, waardoor LevelXL de deuren alweer moest sluiten.

"Twee weken voor de lockdown zijn we opengegaan, op 29 februari 2020, na een verbouwing van zes à zeven maanden", vertelt Ronald. "In juni mochten we gelukkig echt open en dat liep hartstikke goed." In oktober kwam echter de tweede lockdown. "Toen mochten we alleen nog open zonder horeca. Sinds december liggen we volledig stil."

"Alles erin gestoken"

Het is een gigantische tegenvaller voor de Miezelmoe's. "Wij hebben alles erin gestoken." Het stoel vroeg steun aan uit de potten die de overheid daarvoor beschikbaar stelde, maar kregen het deksel op de neus, omdat ze toen konden aantonen dat ze eerder wel een goedlopend bedrijf met genoeg omzet waren. "De TOZO, de TVL, we komen er allemaal niet voor in aanmerking." De vaste lasten en kosten lopen echter op en het water staat de Miezelmoe's aan de lippen.

In maart kregen ze een keer 4.000 euro, maar daar redden ze het niet mee. "Dat lijkt heel veel, maar dat is nog niet eens één maand huur. Wij zijn startende ondernemers, die zwemmen overal net buiten de boot", legt Ronald uit. Er is wel financiële steun voor startende ondernemers, "maar ook daarin moet je gestart zijn vanaf 1 januari 2021. Wij zijn ingeschreven in 2019, dus we komen er weer net niet voor in aanmerking."

Nieuwe tijdelijke baan

Het paar begint volgende week noodgedwongen met nieuwe tijdelijke banen. Maar zelfs dat is niet genoeg, waardoor het einde al in zicht komt voor de gloednieuwe zaak. Ronald: "Dan is het heel erg moeilijk om alles overeind te houden. We houden de deur dicht, de elektriciteit en verwarming uit om zo laag mogelijk in de kosten te zitten en dit proberen uit te zingen."

De Miezelmoe's hebben het hele team van tientallen mensen dat ze net aangenomen hadden alweer moeten ontslaan. Geldschieters durven niet meer te steunen. Het echtpaar heeft ook bij gemeente Smallingerland om hulp gevraagd. Die wil binnenkort met de Miezelmoe's in gesprek, maar of er wat uitkomt qua steun is nog maar de vraag. "Het is moeilijk te verkroppen dat je alles erin hebt gestoken en geen hulp krijgt", besluit Ronald Miezelmoe.