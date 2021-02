Wildcamera's moeten predatoren in Zuidwest-Fryslân in kaart brengen

Het onderzoek richt zich met name op de grutto en het landschap waarin deze weidevogel probeert kuikens groot te brengen. Dat is in Fryslân niet zo eenvoudig, want nog meer dan in andere provincies hebben weidevogels hier last van roofdieren.

Dat werd in de lente van vorig jaar heel duidelijk toen er na een rijk muizenjaar veel predatoren waren, maar bijna geen muizen. Dat de predatie 's avonds bekeken wordt met wildcamera's bij nesten is niet nieuw, maar deze 120 camera's komen niet bij nesten te staan. In plaats daarvan wordt gekeken naar een dam waar roofdieren overheen moeten om in weide te komen. De camera's worden ook voor en na het broedseizoen gebruikt.

Gruttonesten

De onderzoekers willen niet alleen kijken naar wat die predatoren uitvreten bij de nesten, ze willen ook meer zicht krijgen op het hele leven van de roofdieren en alles wat ze vreten. Door wat algemener te kijken naar wanneer welke roofdieren zich laten zien in een stuk land en door dat jaren vol te houden, krijgen de onderzoekers een vollediger beeld van hoeveel vossen en steenmarters er bijvoorbeeld rondlopen.

De camera's worden verdeeld over drie verschillende soorten land: land dat intensief gebruikt wordt, land dat extensief gebruikt wordt en land dat er tussenin zit. In het broedseizoen verhuizen er wel zestig camera's naar de gruttonesten.