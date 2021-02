Omtzigt (CDA) op Noordelijk Lijsttrekkersdebat: "Partijen moeten niet te veel beloven"

Lelylijn

De acht grootste politieke partijen zijn in principe allemaal voor aanleg van de Lelylijn, de snelle spoorlijn die Lelystad via Heerenveen en Drachten verbindt met Groningen, maar heel enthousiast werd er nog niet gereageerd op de plannen.

Van Jetten mag de aanleg van de Lelylijn los, want hij nodigde de andere partijen uit om mee te doen aan een 'pact voor de Lelylijn'. "Zo'n Lelylijn brengt een andere beweging in Noord-Nederland op gang. Je kan daar woningbouw realiseren en je brengt een stad als Groningen een stuk dichterbij Amsterdam en Hamburg."

"Mensen hebben meer aan daden dan beloftes"

Marijnissen (SP) is zelf voor de Lelylijn, maar tegelijk is ze ook sceptisch. "Als die lijn elke keer was aangelegd als die werd beloofd had Groningen nu een rechtstreekse treinverbinding met heel Europa. Ik denk dat mensen nu meer hebben aan daden dan aan weer mooie beloftes."

Seegers (ChristenUnie) begrijpt die scepsis van de SP. "Als je de formules van Rijkswaterstaat voor infrastructuur bekijkt komt het Noorden er altijd slecht uit. Kijk maar naar de sluis bij Kornwerderzand en hoe hard we daar aan moesten trekken." Seeger deed de 'harde belofte' dat een nieuwe kabinet wat hem betreft werk maakt van de Lelylijn.

"Hele ov in Noorden moet beter"

Ploumen (PvdA) vindt dat er naast de Lelylijn ook snel een Nedersaksenlijn moet komen, die Groningen via Stadskanaal en Emmen verbindt met Twente. "Het hele ov in het Noorden moet beter." Klaver (GroenLinks) ziet ook risico's bij de aanleg van de Lelylijn. "De Lelylijn zal voor een enorme druk op de woningmarkt zorgen. We moeten daar alleen toe overgaan als er voldoende woningen beschikbaar zijn én de huren worden verlaagd."