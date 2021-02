VIDEO: Friesche IJsbond zet "alles op alles"; Bergsma alleen voor marathon uit bubbel

De toestand van het ijs is op dit moment niet best. Veel plekken liggen nog open vanwege de harde wint. Bovendien zijn er veel stukken waar nu al sneeuwijs ligt. Volgens ijsmeester Sytse Kroes van De Friesche IJsbond is er heel wat werk te verzetten om het ijs klaar te maken om op te schaatsen. Toch begint de koorts in Fryslân al behoorlijk op te lopen. Marathonschaatsers doen een noodkreet, de politiek bemoeit zich er al mee en de vooruitzichten zijn koud en nog eens koud. Al is Piet Paulusma nog niet zeker of dat op lange termijn standhoudt.

In Fryslân Hjoed een gesprek met Jorrit Bergsma, Sytse Kroes en Piet Paulusma.