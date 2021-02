Kabinet bekijkt avondklok over twee weken afzonderlijk

Dat het kabinet langer vasthoudt aan de avondklok, lekte eerder al uit. De maatregel "drukt zwaar" maar volgens de experts van het RIVM en het OMT is het nog nodig hieraan vast te houden, zegt Grapperhaus. "Als er aanleiding is om er eerder mee te stoppen, dan zullen we dat ook doen", aldus de bewindsman. "Omdat het zo'n uitzonderlijke, aparte bevoegdheid is, en in een andere wet is geregeld, gaan we het afzonderlijk beoordelen."

Minder bewegingen

Hoewel het effect van de avondklok op de besmettingen nog onbekend is, ziet het RIVM wel minder bewegingen en bezoeken, zegt Grapperhaus. De maatregel is wat het kabinet betreft daarom belangrijk genoeg om nog in stand te houden. "De tekenen zijn gunstig, over de werking." Het OMT kan het effect van de avondklok op de epidemie nog niet meten omdat de maatregel nog geen volle twee weken heeft gefunctioneerd.

Positieve invloed op R-getal

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de avondklok echter wel effect op het reproductiegetal, dat is het aantal mensen dat een persoon besmet. Het reproductiegetal is mogelijk met 10 procent gedaald door de avondklok, zei hij. De komende week moet duidelijk worden of het huidige pakket de Britse variant - die veel besmettelijker is- kan inperken.

Volgens Grapperhaus wordt de avondklok goed nageleefd. De politie controleert wel streng, er zijn al duizenden boetes uitgedeeld. Uit peilingen blijkt ook dat driekwart van de mensen de maatregel accepteert, zegt Grapperhaus.