Marcel van Roosmalen: "Ik vind de Elfstedentocht verschrikkelijk"

We bellen met Marcel van Roosmalen over Heerenveen-Vitesse, maar we kunnen eigenlijk niet om de Elfstedentocht heen. Heel Holland staat op zijn kop. Komt er een Elfstedentocht of niet? Hoe dan ook, Van Roosmalen is geen fan van de Tocht.

"Nee, absoluut niet. Ik wil het gewoon niet. Ik vind het verschrikkelijk. Gisteravond was er een uitzending. Ik trek dat niet. Daar lag gewoon nog water. Geen ijs. En dan Erben Wennemars." Roelof de Vries: "Wennemars doet alsof ie de ambassadeur is van het marathonschaatsen, van de Elfstedentocht en van elke schaatser die leeft. Niet doen." Van Roosmalen: "Helemaal mee eens. Niet doen."

"Heerenveen is ook niet goed hoor"

Heerenveen won zondag van Vitesse met 1-0. En dat terwijl Vitesse op weg leek naar een kampioenschap. Van Roosmalen: "Wij geloofden daar echt in. Maar sinds we verloren hebben van VVV is het vertrouwen weg. Ik heb zaterdag ook nauwelijks gekeken. Heerenveen is ook niet goed hoor. Dat wil ik nog wel even gezegd hebben."

Van Roosmalen is zeker geen fan van Heerenveen. "Het Fries Volkslied? Verschrikkelijk. Bedenk gewoon een clublied. Het is toch geen land? Ik heb daar dan toch een beetje een eng nationalistisch idee bij. En in Leeuwarden zijn ze dan anti-Fries of zo. Maar Leeuwarden ligt toch middenin Friesland? Ik vind Heerenveen een gemaakte club. Een soort Hoffenheim."