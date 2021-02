Premier Rutte laat mogelijkheid voor wedstrijden marathonschaatsen onderzoeken

Premier Mark Rutte is teruggekomen op zijn uitspraak van vrijdag dat er geen uitzondering gemaakt wordt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Rutte verklaart dat er overleg is tussen minister Grapperhaus, schaatsbond KNSB en veiligheidsregio's of het toch mogelijk is voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meerdere wedstrijden te organiseren.