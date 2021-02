IJsmeester Sytse Kroes: "Het is allemaal 'smotsijs', het ligt er vrij beroerd bij"

Een ideale ijsperiode begint zonder sneeuw, vertelt Kroes. "We hebben wat dat betreft een vreselijk slechte start gehad. Doordat er sneeuw is gevallen, zijn er kristallen in het ijs gekomen. Daardoor is er een vreemde substantie ontstaan."

Goede voorbereiding

Aan de voorbereiding van iedereen in Fryslân heeft het echter niet gelegen, vindt Kroes. "We hebben met z'n allen ons best gedaan om het ijs zo goed mogelijk te krijgen. Zo is er een vaarverbod gekomen en heeft het Wetterskip alle sluizen gesloten. Daar heeft het hem niet aan gelegen. Dit is de natuur."

Water spuiten

Op de vraag wat lokale ijsbanen kunnen doen om de ijsvloer te verbeteren, haalt Kroes de schouders op. "Dat weet ik niet. Er zijn mensen die extra water over de baan spuiten, zodat er een nieuwe ijslaag bovenop komt. Dat kan, maar dan moet je er vervolgens wel voor zorgen dat je er heel lang af blijft, zodat het goed kan opvriezen."

Eigen verantwoordelijkheid

Inmiddels zijn de eerste durfals al weer gezien op natuurijs. En dat terwijl het lang nog niet overal veilig is. "Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf", vindt Kroes. "Wij doen als ijsbond al het mogelijk om goed en veilig ijs aan te bieden. We proberen het water stil te leggen, dus zonder vaarverkeer. En daarna kunnen we sneeuw vegen en slechte plekken afzetten. Wie nu al gaat schaatsen, doet dat op eigen verantwoordelijkheid."