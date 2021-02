RIVM meldt 151 nieuwe besmettingen

De meeste besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (26). Daarna komen Leeuwarden (23) en Tytsjerksteradiel (19).

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur drie sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om inwoners van de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Smallingerland.

Er is één Fries in het ziekenhuis beland met corona, dat is een inwoner van Súdwest-Fryslân.

Dinsdag lagere cijfers

GGD Fryslân verwacht dat de cijfers dinsdag een stuk lager uitvallen, omdat zondag de testlocaties dicht waren.

Landelijk

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 2.273 coronagevallen vastgesteld.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):