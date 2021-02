MCL neemt strenge maatregelen in strijd tegen verdere besmetting met coronavirus

De afdeling oncologie blijft gesloten tot maandag 15 februari. Er zijn inmiddels 24 medewerkers en 11 patiënten van die afdeling besmet geraakt.

Bestuursvoorzitter Patrick Vink van het MCL zegt dat de situatie heel vervelend is voor de medewerkers en de patiënten. "Het maakt dat wij erg op onze hoede zijn om patiënten en medewerkers op verschillende afdelingen in te zetten." De bewegingen in het ziekenhuis worden tot een minimum beperkt.

Alleen noodzakelijke operaties

Volgens Vink hebben de maatregelen ook invloed op de wachtlijst voor operaties in het ziekenhuis, die tijdens de coronacrisis is opgelopen naar meer dan 4.000 mensen. "We beperken ons tot de ingrepen die echt vanuit medische noodzaak binnen zes weken moeten plaatsvinden. We hadden de afgelopen weken nou juist een klein beetje ruimte gemaakt, om ook de andere ingrepen van al die mensen die veel te lang op wachtlijsten staan te kunnen helpen. Maar daar hebben we voor de komende twee weken even een halt aan moeten toeroepen. En dat is heel vervelend."

Het MCL neemt zelf contact op met mensen die nu een afspraak mislopen. De strenge maatregelen in het ziekenhuis gelden voor de komende twee weken. Het MCL hoopt dat de situatie dan weer onder controle is.