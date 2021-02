Freddy Weima voorgedragen als voorzitter primair onderwijsraad

Bestuurder Freddy Weima van DINGtiid is voorgedragen als voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Weima kan in april aan de slag na zijn benoeming door de ledenvergadering. Tot die tijd is hij noch directeur-bestuurder van onderwijsorganisatie Nuffic, waar hij sinds 2012 aan is verbonden.