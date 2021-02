Illegale zendmast Spannenburg moet weg: vergunning is geweigerd

In oktober werd de mast in Spannenburg geplaatst. Hij kreeg een plaats aan dezelfde weg als de bekende toren van Spannenburg. Na onderzoek van Omrop Fryslân in december bleek dat de mast illegaal geplaatst is. Er was geen vergunning voor afgegeven, terwijl dat bij masten hoger dan vijf meter altijd moet.

Omwonenden hebben zorgen over de nieuwe mast, omdat ze niet wisten was hij precies voor werk doet. Nu moet hij dus weg. "De omgevingsvergunning is geweigerd", zegt een woordvoerder van De Fryske Marren. "We gaan nu met T-Mobile in gesprek wat een geschikte locatie is. Het gebied voor die locatie is veel breder dan alleen in Tjerkgaast."