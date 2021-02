Kinderopvang weer open: "Het voelt voor iedereen meteen weer als vanouds"

Het is gezellig druk in de zaal van It Kwetternêst. Kinderen spelen met elkaar en kraaien het af en toe uit. Nathalie Roorda is locatieleider: "Op een kinderopvang horen kindergeluiden te zijn. Die hebben we de afgelopen weken zo ontzettend gemist. En het is vandaag nog een extra bijzondere dag vanwege de sneeuw."

Een aap in huis

Toch voelt het na al die tijd niet anders dan anders, vertelt Nathalie. "Kinderen weten nog precies het ritme, het voelt weer als vanouds." Denise Hendriks is moeder en is opgelucht dat de kinderopvang weer open is. "De eerste weken van de lockdown ging het combineren van werk en kinderen nog redelijk. Maar als je een overleg hebt en je peuter hangt als een aap rond je schouders, dan is dat niet te doen. We kunnen nu weer echt wat werk verzetten."

Wel voorzichtig, niet bang

Bang voor het coronavirus zijn ze in Bitgummole niet. "We zijn gedurende de coronatijd altijd open gebleven, er komen telkens nieuwe maatregelen bij. Daar houden we ons zo goed mogelijk aan. We zijn heel voorzichtig en oplettend, maar angst hebben we niet."