Marathonschaatsers: "De KNSB moet alles uit de kast halen om klassiekers mogelijk te maken"

De hoofdstrekken in de brief die de KNSB maandag ontving, is dat de schaatsers met tien topdivisieploegen toch marathons willen rijden. De Vries: "We hopen dat de KNSB alles uit de kast haalt, zodat we de komende dagen coronaproof een aantal klassiekers op natuurijs kunnen rijden."

15 centimeter ijs

Zoals de weersvoorspelling nu is, lijkt het er op dat er komend weekend zo'n 15 centimeter is ligt. Dat betekent dat het ijs geschikt is voor het organiseren van grote marathonklassiekers. Die heeft de KNSB echter verboden, vanwege de coronamaatregelen. Daar moet volgens de marathonschaatsers zo snel mogelijk verandering in komen.

Allemaal het hotel in

De Vries legt uit wat het plan is. "We willen met 200 topdivisieschaatsers een aantal hotels afhuren om zo in zogenoemde 'coronabubbel' te creëren. Niemand van ons komt meer buiten, uitgezonderd om te trainen of een wedstrijd te schaatsen. Dat moet mogelijk zijn. Bij de mannen zal dit net iets gemakkelijker gaan omdat een groot deel van hen professional is. Maar ook bij de dames willen we zien wat er nodig is om dit te realiseren. Volgens mij moeten we dat samen met de KNSB kunnen uitvoeren."

Geen topsport

Waar andere topsportcompetities van hun overkoepelende bond wil mogen doorgaan, is dat niet aan de orde bij het marathonschaatsen. Marathonschaatsen heeft namelijk geen topsport-etiket. De Vries: "Dat is best frustrerend. We hebben ons tot nog toe altijd politiekcorrect uitgelaten, maar we laten nu onze stem horen. We vinden zelf dat we wel degelijk topsporters zijn. En topsporters doen er alles aan om hun sport uit te kunnen oefenen. Dus wij ook. We halen alles uit de kast om het door te laten gaan. Nu is de KNSB aan de beurt."