KNSB wil het natuurijs op: "Pakken wat we pakken kunnen"

De hoofdstrekken in de brief die de KNSB maandag ontving, is dat de schaatsers met tien topdivisieploegen toch marathons willen rijden. De Vries: "We hopen dat de KNSB alles uit de kast haalt, zodat we de komende dagen coronaproof een aantal klassiekers op natuurijs kunnen rijden."

15 centimeter ijs

Zoals de weersvoorspelling nu is, lijkt het er op dat er komend weekend zo'n 15 centimeter is ligt. Dat betekent dat het ijs geschikt is voor het organiseren van grote marathonklassiekers. Die heeft de KNSB echter verboden, vanwege de coronamaatregelen. Daar moet volgens de marathonschaatsers zo snel mogelijk verandering in komen.