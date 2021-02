Berty de Jong vindt parel in oester: "Altijd leuk om er een hangertje van te maken"

De kans om een parel in een oester te vinden is 1 op 15.000, blijkt uit onderzoek. En als het je dan gebeurt, is het natuurlijk nog de vraag hoeveel zo'n natuursieraad waard is. Maar dat is niet het meest belangrijke, vindt Berty. "Hij is zo groot als een rijstkorrel. Als hij niet veel waard blijkt te zijn, dan is het altijd leuk om er een hangertje van te maken of zo. Het verhaal er achter vind ik sowieso erg leuk."

Trotse visboer

Henri Terpstra, eigenaar van Visspecialist Schootstra aan de Schrans in Leeuwarden, is de trotse verkoper van de oester met de bijzondere inhoud. Hij is maar wat enthousiast. "Ik vind het gewoon mooi dat zoiets hier gebeurd. Nu maar kijken wat de parel waard is. Het zal mij benieuwen."