RIVM doet onderzoek in teststraten GGD: waarom wel of niet een coronabesmetting?

Het onderzoek zou ook informatie moeten opleveren over het effect van het vaccineren. Mensen die zich laten testen, kunnen meedoen door een vragenlijst in te vullen. Het RIVM gaat de antwoorden van mensen met een negatieve testuitslag vergelijken met die van mensen met een positieve testuitslag.

"Hoewel er via bron- en contactonderzoek inzicht is in de verspreiding van het coronavirus in Nederland, is niet altijd duidelijk waar iemand een besmetting heeft opgelopen. En waarom sommige mensen het virus wel krijgen en anderen niet. Daarnaast kunnen andere factoren de kans op een besmetting vergroten, zoals de gezinssituatie of type beroep", aldus het RIVM.