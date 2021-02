Omrop TIP: ‘Ferhalen fan de Ofslútdyk’ te zien bij Omrop Fryslân

De Afsluitdijk ondergaat een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In Ferhalen fan de Ofslútdyk wordt het verhaal van dit iconische bouwwerk verteld door mensen die iedere dag met de dijk te maken hebben. Mensen die daar wonen, werken, recreëren of iedere dag gebruik maken van de dijk. Voor hen is de Afsluitdijk meer als alleen 32 kilometer asfalt. Ferhalen fan de Ofslútdyk is vanaf maandag 8 februari vier weken te zien bij Omrop Fryslân op televisie.