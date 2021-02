Marathonteams schrijven open brief: maak bubbel voor wedstrijden op natuurijs

Eerder maakte de KNSB bekend dat er definitief geen wedstrijden op natuurijs worden geschaatst. De teams willen zich daar echter niet bij neerleggen. "De huidige marathonrijders trainen nu al meer als 8 jaar om een wedstrijd op Nederlands natuurijs te rijden. Nooit hebben ze de kans gehad, omdat het ijs er simpelweg niet was. En mogelijk ook niet meer komt", schrijven de teams in de brief.

"Basis van ons aller schaatssport"

De teams vragen de bond daarom om zich hard te maken voor de bubbel. "Het is aan de KNSB de taak om het belang van natuurijswedstrijden te laten zien, en om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn. Het is de basis van ons aller schaatssport!", is te lezen in de brief.

De schrijvers hopen op heel korte termijn van de bond te horen welke stappen die wil zetten om wedstrijden toch mogelijk te maken.

Coronaproof

Patrick Wouters van House of Sports, dat betrokken is bij de schaatsbubbel in Thialf, riep ook al op om er alles aan te doen om een bubbel te maken. Competitieleider Willem Hut van de KNSB zegt dat de bond in staat is om wedstrijden te organiseren zonder publiek én coronaproof.