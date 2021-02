Situatie op de weg nog steeds verraderlijk, vooral op wegen van Zuid naar Noord

N381 is problematisch

Op de provinciale wegen is de situatie vergelijkbaar, zegt Sjoerd Marten Vrieswijk. Hij coördineert de gladheidsbestrijding bij de provincie. "De meeste wegen in het noorden en richting het westen van de provincie zijn wel redelijk begaanbaar. Maar als we het over de N381 hebben, dat is een van de grote wegen in de provincie tussen Drachten en Appelscha, daar hebben we veel last van stuifsneeuw en daar hebben we die duinvorming."