Liveblog winterweer: tot 18.00 uur code oranje in Fryslân

"Op dit moment hebben we het redelijk onder controle", zegt Jan Hofstra van het strooisteunpunt in Donkerbroek. "Het gaat beter dan vannacht. Toen waren er een aantal ongelukken op de N381. We hebben mensen uit de berm gehaald en een auto uit de sloot."

"We zijn zaterdagmiddag gestart. In totaal hebben we tot nog toe zo'n 1400 ton zout gestrooid. Daar komt straks weer 90 ton bij. We hebben in totaal zo'n 64 vrachtwagens op de weg gehad en er waren 60 mensen in touw. We hebben de wegen in het noorden het westen redelijk schoon weten te krijgen. Maar de N381 en de N354, die wegen liggen haaks op de wind, daar hebben we veel last van sneeuwduinen."