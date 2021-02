KNSB blij met nieuw pleidooi voor marathons op natuurijs

Premier Mark Rutte gaf deze week geen toestemming voor schaatswedstrijden op natuurijs, zolang de lockdown nog van kracht is. De KNSB had begrip voor het besluit om marathonschaatsen niet te beschouwen als topsport, zegt Hut. "Maar er zijn nu nieuwe omstandigheden. We kunnen misschien wel voor het eerst sinds 2013 een Nederlands kampioenschap op natuurijs organiseren. Wie weet wanneer dat weer eens kan?"

Hut wijst erop dat de KNSB met de schaatsbubbel in Thialf, waar House of Sports ook bij betrokken is, maar ook met de wedstrijden in het shorttrack en kunstschaatsen heeft laten zien dat het ze lukt om een veilige omgeving te creëren. "We zijn als KNSB in staat om een wedstrijd te organiseren op een locatie zonder publiek, maar ook coronaproof. We weten als geen ander dat het voor de teams veilig moet, met verschillende testen."

"Ons hoogste cultuurerfgoed"

Voor de marathonteams zou een wedstrijd op natuurijs ook een uitgelezen kans zijn, na dit verloren seizoen. "Veel marathonschaatsers hebben hard getraind, maar konden dat deze winter niet in de praktijk brengen."

Wouters wees in zijn pleidooi op het schaatsen op natuurijs als "ons hoogste cultuurerfgoed". Hut wijst ook op de bijzondere staat van het natuurijs hier. "We organiseren ieder jaar wedstrijden op natuurijs in het buitenland, maar wedstrijden op natuurijs in Nederland is toch het mooiste wat we hebben."

Begrip voor Wieling

Dat Wiebe Wieling van de Friesche Elf Steden zegt dat een Elfstedentocht niet kan in pandemietijd, snapt Hut wel. "Dat is ook een tocht door heel Fryslân. Dat is zo groot met alle facetten die erbij komen. We hebben het over één wedstrijd op een afgesloten plas, die kunnen we zo organiseren."