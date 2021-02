MCL sluit afdeling oncologie: 24 medewerkers besmet met corona

Eerder deze week kondigde het MCL al een opnamestop af, toen bekend werd dat er dertien besmettingen waren. "De sluiting is in het belang van de patiënten", zegt Froukje Ubels, voorzitter van de medische staf van het MCL. "We willen koste wat kost voorkomen dat er meer besmettingen optreden. Behandelingen waarbij het medisch verantwoord is, worden uitgesteld."

Naar andere ziekenhuizen in Fryslân of Groningen

In andere gevallen krijgen patiënten van de afdeling de nodige zorg in andere ziekenhuizen in Fryslân, of in het UCMG in Groningen. Daarover overlegt het MCL met de betrokken ziekenhuizen en Veiligheidsregio Fryslân. Op de afdeling oncologie zijn de afgelopen periode elf patiënten met corona vastgesteld.

Ook op andere afdelingen in het MCL zijn medewerkers besmet geraakt. Die zijn allemaal terug te leiden naar de uitbraak op de afdeling oncologie. Het gaat om de afdelingen B (interne geneeskunde), dialyse en radiologie. Twee dialysepatiënten liepen ook het virus op.

Alle medewerkers van deze afdelingen krijgen binnen een paar dagen een PCR-test bij de GGD Fryslân. Tegelijkertijd gaat het MCL door met het testen van de medewerkers voordat ze beginnen aan hun dienst.

Veel maatregelen

Het ziekenhuis neemt meer maatregelen. De koffieruimtes op de afdelingen blijven gesloten en ook het personeelsrestaurant en de winkels in de ziekenhuizen blijven twee weken dicht. Alleen de medewerkers die nodig zijn voor de directe patiëntenzorg werken nog in het ziekenhuis, alle andere medewerkers werken thuis.

Het is nog niet duidelijk hoe de besmettingen in het ziekenhuis zijn ontstaan. MCL-medewerkers en patiënten nemen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het bron- en contactonderzoek loopt nog. De meest waarschijnlijke verklaring is dat het virus is verspreid door een patiënt die op één van de afdelingen verpleegd of onderzocht is. Het is nog niet bekend of het gaat om de Britse variant of om een andere variant.

"Zeer ingrijpend"

"Dit is zeer ingrijpend", zegt Patrick Vink, voorzitter van de Raad van Bestuur. "In de eerste plaats voor de patiënten en de medewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Wij leven enorm met ze mee en wensen ze sterkte en beterschap. Binnen het MCL zetten we nu maximaal in om verdere verspreiding van het virus binnen het ziekenhuis in te dammen en te stoppen. Juist in deze periode, waarin de maximale capaciteitsinzet van alle ziekenhuizen zo belangrijk is, is dit nieuws over verspreiding van het coronavirus binnen het MCL echt het laatste wat je wilt."

Op de meeste afdelingen en poliklinieken van het MCL gaat de zorg door. Patiënten die een afspraak of behandeling hebben die nu uitgesteld of verplaatst wordt, krijgen persoonlijk bericht. Ze hoeven niet zelf het ziekenhuis te bellen.