Wiebe Wieling blijft erbij: Elfstedentocht tijdens een pandemie kan niet

"Gelet op de huidige coronasituatie is er nog geen ander standpunt dan dat we tot dusver hebben uitgedragen. Dat is het enige dat ik hierover kwijt wil", zegt Wieling.

Het bestuur liet vorige maand nogmaals duidelijk weten dat het niet mogelijk is de Elfstedentocht onder de huidige coronamaatregelen te organiseren. In elk geval zolang er in Nederland sprake is van de 1,5 meter maatregel, kan de schaatsklassieker in Friesland niet worden gehouden.