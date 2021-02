Piet Paulusma: "We kunnen vast op schaatsen staan deze week"

Wat het ijs betreft, is het goed nieuw dat het in Fryslân meevalt met de sneeuw. "We hebben niet de meeste sneeuw gekregen", vertelt Paulusma. "Maar het blijft wel doorsneeuwen. Er komt zondag nog 2 tot 4 centimeter bij. En maandag overdag valt er ook nog wat lichte sneeuw."

Het weerbeeld is maandag wel wat rustiger. "Zo nu en dan wat sneeuw. We beginnen met harde wind, er blijft werk voor de mensen die de wegen schoonmaken. Morgen overdag blijft er wel wat overlast, vooral voor het verkeer. Er kunnen sneeuwduinen ontstaan, met stuifsneeuw, matig zicht en gladheid. Maar de zon komt er zo nu en dan ook bij."

Kou zet door

De kou zet goed door. "De temperaturen zakken nog. In Bolsward is het -5 met een gevoelstemperatuur van -16. De wind blijft hard waaien, het is stormachtig in het Waddengebied met windstoten van kracht 9. Dat geldt ook voor vanavond en vannacht."

"De hele week blijft er kans op gladheid. We krijgen iedere nacht matige vorst en daar kan ook een nacht bij zitten van -10."