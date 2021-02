Op- en afritten blijven glad, waarschuwt provincie

Waar is de situatie het meest verraderlijk?

"Ik ben zojuist van Dokkum naar Donkerbroek gereden. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer sneeuw er ligt. Onder Nijega was het glad op veel plekken, vooral bij rotondes en op- en afritten. De sneeuwploegen hebben veel werk van de hoofdrijbanen. Ze doen hun best om de op- en afritten mee te pakken, maar daar kan het nog erg glad zijn. De oproep is nog steeds: blijf thuis. En als je de weg op moet, wees voorzichtig."

Met hoeveel mensen zijn jullie aan het werk?

"Alle ploegen zijn onderweg. We zijn met 70 man de hele dag al aan het werk. We hebben 1200 ton zout gestrooid. We strooien 530 kilometer hoofdrijbanen, 120 kilometer parallelwegen en bijna 200 kilometer aan fietspaden. In eerste instantie richten we ons op de hoofdrijbanen. Waar het kan, dan nemen we de parallelwegen en de fietspaden ook mee."

Hoe lang werkt het zout?

"Dat hangt van meerdere factoren af, daar kan ik wel de hele dag over praten. We blijven continu strooien. Het liefst hebben we ook wat verkeer op de weg, dan werkt het zout wat beter. Maar omdat er niet heel veel verkeer is, moeten we vaker en extra strooien. We moeten zorgen dat de wegen zo schoon mogelijk blijven voor bijvoorbeeld de hulpdiensten."

Hoe komt het vannacht?

"Er komt een keer moment dat we stoppen, want morgenochtend moeten we weer los. Om 19.00 uur hebben we een online vergadering, dan bekijken we de actuele stand van zaken. Dan kijken we ook vooruit naar wat ons te wachten staat. Vanavond gaan we weer strooien en schuiven. En dan zien we morgen weer."

Maar er zijn dus wel grote verschillen in de provincie?

"Ja, vooral in het zuiden ligt veel sneeuw. Het waait ook hard. Als het even iets minder sneeuwt, dan vliegt het zo uit de weilanden de weg op."